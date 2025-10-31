Вверх
Тяжелые ДТП произошли в Котласском округе

По предварительной информации, 20 декабря в 15.10 на 473 километре автодороги «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово» водитель 1945 года рождения, управляя машиной «ВАЗ», не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение автомобилем «КАМАЗ» с прицепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, его 78-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.

Спустя 10 минут на 485 километре этой же автодороги произошло еще одно ДТП. Водитель1962 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Klan», двигаясь со стороны города Коряжмы в сторону деревни Виледь, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение машиной «Нива», после чего его отбросило на находящегося на обочине пешехода.

В результате ДТП пешеход – мужчина 1990 года рождения – получил телесные повреждения, ему оказана разовая медицинская помощь.

По фактам дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводятся проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В отношении обоих предполагаемых виновников аварии составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

 Сотрудники полиции напоминают, что в большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения, происходят на загородных трассах.  Они часто сопряжены с превышением скорости и с тем, что водители зачастую не учитывают погодные условия, состояние дорожного полотна, переоценивают собственные навыки вождения. Уважаемые водители, не торопитесь совершать необдуманные маневры, будьте внимательными: не выезжайте на полосу встречного движения, не рискуйте при обгоне, сбавьте скорость. Помните, что опасные действия на дороге могут стоить жизни вам и окружающим людям!

 

