Житель Коряжмы поедет на общий режим за дскредитацию российской армии

Приговором Коряжемского городского суда 57-летний подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, находясь по месту своего проживания, опубликовал на стене своей страницы в социальной сети, доступной для ознакомления неограниченному кругу лиц,  информацию дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации.  

 Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, рассмотрено без участия подсудимого в предусмотренном законом заочном формате, поскольку после направления дела в суд он скрылся за пределы территории Российской Федерации.   

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 1 год 6 месяцев.

23 декабрь 08:40 | : Происшествия

