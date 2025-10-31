Вверх
Северодвинские полицейские задержали подозрительного подозреваемого

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 50-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 17 декабря 2025 года вечером на улице Железнодорожная в городе Северодвинске подозреваемый из личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, попытался задушить свою 48-летнюю знакомую. Благодаря вмешательству очевидцев произошедшего женщина осталась жива.

Есть основания полагать, что задержанный испытывал личную неприязнь к женщине, ранее заявившей в правоохранительные органы об ее неоднократных похищениях, за что фигуранта осудили к принудительным работам (https://arh.sledcom.ru/news/item/2036688/ ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР. 

 

22 декабрь 15:25 | : Происшествия

