Автохулиган, осквернивший машиной пешеходную Чумбаровку, задержан полицией

9 декабря сотрудниками полиции в сети Интернет была выявлена видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения. Неустановленный водитель выехал на пешеходную зону проспекта Чумбарова-Лучинского в городе Архангельске.

В кратчайший срок сотрудниками Госавтоинспекции злоумышленник был установлен. Им оказался 19-летний житель города Северодвинска.  Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.

10 декабрь 16:40 | : Происшествия

