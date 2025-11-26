Чудесное спасение сеттера в Архангельске

Спасатели Архангельской областной службы спасения эвакуировали из ледяной воды собаку. Инцидент произошел вечером 24 ноября в Майском парке. Подробности от издания «Регион 29»:

- На телефон оператора Службы спасения поступил звонок от местной жительницы. Во время прогулки ее питомец ирландский сеттер, погнался за уткой, выбежал на лед и провалился в полынью.

К моменту прибытия расчета спасателей животное находилось примерно в ста метрах от берега, удерживаясь лапами за кромку льда. Спасатель дежурной смены, экипированный в гидрокостюм и со страховкой, добрался до собаки и аккуратно извлек ее на берег.

Мокрый пес был передан хозяйке. Медицинская помощь животному не потребовалась, его жизни и здоровью ничего не угрожает.