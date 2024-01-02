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В Архангельске мужчина на мотособаке провалился под лед

Спасатели Центральной спасательной станции информируют, что в Архангельске на левом берегу Северной Двины в районе 2-го лесозавода сохраняется опасность провала под лёд. Предположительно, от сточных вод комбината в этом месте истончается лёд и образуются полыньи.

 Сегодня ночью мужчина ехал по реке на мотобуксировщике из мкр-на Бакарица в Уйму. В пути под мотобуксировщиком провалился лёд. Мужчина смог выбраться из полыньи, но мотособака осталась под водой. Пострадавший позвонил в экстренные службы. Спасатели Центра гражданской защиты на аэролодке незамедлительно направились к пострадавшему, но мужчина добрался до берега самостоятельно.

 Похожий случай произошел 28 декабря. В 12:31 по Системе-112 поступило сообщение, что на Северной Двине в районе Лесозавода № 2 двое мужчин переезжали реку. У левого берега под мотобуксировщиком провалился лёд, и транспорт утонул. Мужчины успели выбраться из полыньи. Дежурная смена Центральной спасательной станции прибыла к пострадавшим на аэролодке, доставили их к берегу и передали скорой помощи.

 Также весной прошлого года в этом же месте утонули двое человек. 1 апреля 2023 года под лёд провалились два мотобуксировщика с четырьмя людьми. Спасатели достали из воды пострадавшего мужчину и сняли со льда 13-летнюю девочку. Экипаж второй мотособаки — мужчина и его 16-летний сын — погибли.

 Агентство противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области напоминает:

при выезде на лёд на снегоходе и мотобуксировщике соблюдайте меры предосторожности:

· Безопасная толщина льда для снегоходов — от 15 см. Учитывайте, у берега лёд толще.

· Старайтесь двигаться по краю водоёма.

· Если впереди есть наезженный снегоходный трейл, двигайтесь по нему.

· Двигайтесь прямо. Поворачивайте по максимально пологой дуге.

· Не ездите по льду в одиночку и в темное время суток.

· Соблюдайте дистанцию с другими мотобуксировщикам.

10 январь 14:56 | : Происшествия

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