В Архангельской области усиленно борются с наркоманией

Под председательством начальника УМВД России по Архангельской области генерал-майора полиции Дмитрия Остапенко состоялось заседание Оперативного штаба регионального УМВД по профилактике правонарушений.

Участники совещания обсудили итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркозависимости, в том числе среди несовершеннолетних.

Отмечено, что с начала года в регионе сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 30 килограммов запрещенных веществ, подавляющее большинство — синтетические наркотические средства. Пресечена деятельность пяти интернет-магазинов. Примечательно, что более чем на половину сократилось число несовершеннолетних, совершивших наркопреступления.

Врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД полковник полиции Сергей Говорухин подчеркнул, что на постоянной основе сотрудниками Управления проводятся лекционные занятия с учащимися образовательных организаций, на которых подросткам разъясняют ответственность за совершение наркопреступлений. Сергей Александрович отметил необходимость активизации данной работы со стороны других субъектов профилактической деятельности.

Временно исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич акцентировал внимание на важности индивидуальной работы как с подростками, так и с их семьями, вовлечения во внеурочную занятость детей так называемой «группы риска». Речь также шла о важности создания качественного антинаркотического контента для распространения в социальных медиа.

На заседании отмечен положительный опыт деятельности родительских патрулей и отрядов правовых волонтеров.

Также на встрече обсудили работу по оздоровлению пациентов, имеющих наркотическую зависимость, которая проводится в том числе на базе отделения медицинской реабилитации «Новый путь», а также необходимость усиления взаимодействия медицинских учреждений и социальных служб в данном направлении.

Принявший участие в заседании первый заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель администрации Губернатора и Правительства области Ваге Петросян обратил внимание на важность активизации работы по выявлению и удалению графических изображений, связанных с продажей наркотиков, привлечению к ответственности лиц за нанесение такой скрытой рекламы.

Дмитрий Остапенко вручил благодарственное письмо за сотрудничество при проведении мероприятий антинаркотической направленности руководителю регионального ресурсного центра по воспитанию и профилактике деструктивного поведения детей и молодежи в Архангельской области Олесе Лаврентьевой.

По итогам заседания принят ряд конкретных решений в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни на территории Архангельской области.

 

08 ноябрь 14:06 | : Происшествия

