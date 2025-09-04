Вверх
В Архангельске молодые люди промышляли кражей капусты

В полицию Архангельска поступило сообщение о краже 8 кочанов капусты из торговой точки, расположенной на улице Садовой.

Сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые в совершении кражи. Ими оказались двое молодых людей 1998-го и 2001 годов рождения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных криминальных деяний.

По имеющейся информации, в ночное время злоумышленники проникли на огороженную территорию и достали из-под уличного прилавка кочаны. После этого один из подельников передал второму похищенные овощи через проем под забором, и молодые люди скрылись.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Часть похищенного изъята по месту жительства одного из фигурантов и возвращена владельцу.

05 ноябрь 17:24 | : Происшествия

