В г. Мирный похищен медный кабель на миллион рублей

В ОМВД России по ЗАТО Мирный обратился сотрудник одного из местных предприятий. Он сообщил, что со склада пропал медный кабель на сумму порядка одного миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были установлены и доставлены в отдел полиции четыре жителя города Мирный и поселка Плесецк, двое их которых ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений.

По имеющейся информации, один из злоумышленников ранее работал на данном предприятии. Увольняясь, он оставил себе дубликат ключа. Об отсутствии на складе сигнализации и хранящемся там медном кабеле, мужчина рассказал приятелю, предложив совершить хищение. К делу подключили еще двух знакомых. Действовать решили в новогодние каникулы, когда большая часть работников отдыхает.

Зная, что пост охраны есть только при въезде на территорию, злоумышленники подъезжали с противоположной стороны. Они перелезали через забор, открывали склад ключом, отрезали моток кабеля и уходили, никем не замеченные. Похищенное они сдавали в пункт приема металла. Затем возвращались на склад вновь.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.