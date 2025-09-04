Архангельская полиция устанавливает личность давно погибшего беззубого мужчины

Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проверяется информация о причастности подозреваемого к смерти неустановленного мужчины.

Из показаний фигуранта следует, что в октябре 1993 или 1994 года в районе Никольского рукава реки Северная Двина неустановленный мужчина собирался на рыбалку к своим знакомым в деревню Вагино, расположенную на юге острова Ластольский. В лодке между ними произошел конфликт, в процессе которого мужчина упал, получив травму, от которой скончался, а его тело выброшено в реку.

Приметы погибшего: славянского типа, рост 170-176 см, крепкого телосложения, одежда 50-52 размера. Возраст на момент происшествия около 40-45 лет (1945-1950 года рождения, возможно старше).

Особые приметы: у мужчины отсутствовали верхние зубы, он пользовался вставной верхней челюстью на присосках.

Был одет: темная вязаная шапка, куртка – ветровка темного цвета, светло-коричневый водолазный свитер (образца ВМФ СССР), высокие сапоги-бродни черного цвета.

Руки у мужчины «мозолистые», что свидетельствует о занятии физическим трудом. Возможно, мужчина проживал в городе Северодвинске или близлежащих к нему населенных пунктах, расположенных по пути от Северодвинска до поселка Цигломень в городе Архангельске.

Мужчина имел при себе: резиновую надувную двухместную лодку (около 2-х метром) в чехле черного цвета с двумя веслами (одно заводское, другое самодельное), старый брезентовый темно-зеленый рюкзак, объемом примерно 50 литров, в котором находились: 2-3 бутылки водки с изображением на этикетке двухголового орла, 2 бутылки дешевого вина (или портвейна), хлеб, консервы, сборная короткая удочка и другие рыболовные снасти.

Просьба всех лиц, у кого в 1993-1994 годах пропали родственники или знакомые, подпадающие под описание вышеуказанного мужчины, обратиться к старшему следователю третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СКР Каяво Яну Александровичу по номерам телефонов: (8182) 64-30-63 или 8-952-144-49-55.