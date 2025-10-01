В Коряжме группа товарищей попалась на мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух работников коммерческой организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в 2024-2025 годах подозреваемые, реализуя мошенническую схему, посредством системы внутреннего документооборота подавали фиктивные заявки на замещение основного работника на период его отсутствия с выплатой доплаты в размере 50 процентов от оклада по основной профессии на замещаемый период, не намереваясь при этом выполнять работу за замещаемых сотрудников. В результате незаконных действий подозреваемых предприятию причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Котласский».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников мошеннической схемы. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.