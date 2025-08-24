Вверх
Молодёжка Народного фронта “Рубеж” провела подготовку к работе в условиях ЧС

В Воронежской области завершился федеральный тактико-стратегический форум “Рубеж” – одна из главных образовательных площадок Молодёжки Народного фронта. В этом году участниками стали 288 добровольцев из 74 регионов России, в том числе и шесть волонтеров из Архангельской области. Они прошли обучение и готовы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций – от оказания первой помощи до развёртывания гуманитарных миссий.

“С этими ребятами в Курской области мы вместе участвовали в эвакуации мирного населения. Я постоянно езжу с ними в освобожденные города ДНР с гуманитарными миссиями. Они не военные, но ведут себя геройски, поскольку едут туда, где небезопасно, но чужая беда, чужая боль, чужая проблема, которую надо решить – для них в приоритете,” – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Важнейшая задача Народного фронта – не просто научить, а сформировать устойчивую и профессиональную волонтёрскую среду.

“Ребята проходят первую помощь, тактическую подготовку, топографию, учатся развёртыванию гуммиссий. Но главное – мы объясняем: не нужно подменять государство. Нужно быть рядом и помогать в трудный момент”, – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

Добровольцы изучали и сдавали экзамены по нескольким направлениям: первая помощь с элементами тактической медицины, военная топография, тактическая подготовка, кибербезопасность и взаимодействие в гуманитарных миссиях.

Обучение проводили опытные наставники, в том числе участники СВО, специалисты федерального проекта “Тренер” и Герой России, капитан Иван Жарский, который каждый день лично работал с участниками. Учёба шла и днём, и ночью – с тревогами, эвакуациями, поиском “пострадавших” и оказанием помощи. 

“Работа в команде и отработка навыков оказания первой помощи в непривычных условиях – одна из главных целей форума «Рубеж». Сирены, звуки взрывов и окружающая обстановка, приближенная к реальности, позволяет научиться действовать слаженно, без промедления и не отвлекаясь ни на что, ведь каждая секунда важна,” – поделился координатор Молодежки Народного фронта в Архангельской области Кирилл Исаков.

В конце форума прошло масштабное итоговое учение “Гуманитарная миссия”, где добровольцы отрабатывали весь спектр задач: эвакуацию раненных, развёртывание ПВРов, сбор и сортировку гуманитарной помощи, логистику и координацию с оперативным штабом.

“Я давно хотел попасть на форум «Рубеж» и меня поразило, насколько сложные и требовательные задачи были в итоговом учении. Несмотря ни на что, каждый справился со своим Рубежом и смог доказать, что, действуя сообща, можно выполнить любую, казалось бы, немыслимую цель”, – рассказал участник команды Молодёжки Народного фронта в Архангельской области Лев Второв.  

“Начав обучаться тактической медицине на гуманитарной миссии, продолжили её изучать на Рубеже в более жестких условиях. Новшеством стало обучение по работе с картами и ориентированию на местности. Эти знания помогут нам, как и в добровольческой деятельности, так и в обычной жизни”, – добавил участник команды Молодёжки Народного фронта в Архангельской области Савелий Радомский.

 

05 октябрь 10:26

