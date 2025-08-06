Архангельский наркоман давил полицейских автомобилем

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 41-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что в центре города Архангельска в рамках оперативно-разыскного мероприятия сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску следовали за автомобилем осужденного, которого отрабатывали на причастность к незаконному обороту наркотиков. На проспекте Дзержинского два оперуполномоченных полиции заблокировали его автомобиль, представились и показали служебные удостоверения. Осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения, на значительной скорости предпринял попытку скрыться. При этом он бампером автомобиля ударил по ногам представителей власти, которые во время движения схватились и удерживались за капот, предприняв меры к задержанию транспортного средства, рискуя жизнью.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.