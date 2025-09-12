Вверх
Жителей Поморья просят внушить детям постулаты ПДД

За минувшие сутки в Архангельской области сразу двое несовершеннолетних пострадали в ДТП из-за пренебрежения правилами дорожного движения.

По предварительной информации, 11 сентября около 10 утра в городе Котласе у дома 16 по улице Маяковского водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на 8-летнюю школьницу. Девочка перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП второклассница с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

В этот же день около 17.00 в Архангельске напротив дома по улице Октябрьская женщина-водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, совершила наезд на 11-летнего велосипедиста, выехавшего с прилегающей территории и не уступившего дорогу иномарке, двигавшейся по главной дороге. Школьник с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой напомнить детям правила дорожного движения, в том числе основы безопасности при передвижении на двухколесных транспортных средствах! 

 

12 сентябрь 14:09 | : Происшествия

