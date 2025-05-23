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Все, что между ног, не транспорт!

С наступлением хорошей погоды все больше жителей региона пересаживается на велосипеды и мотоциклы. Сотрудники полиции просят автолюбителей быть бдительными и обращать особое внимание двухколесные транспортные средства, передвигающихся по дорогам, во избежание дорожно-транспортных происшествий. Родителям несовершеннолетних велолюбителей в свою очередь необходимо напомнить детям правила безопасности при передвижении на двухколесных транспортных средствах.Только за минувшие сутки в регионе произошло два ДТП с участием велосипедистов.

Так, в около 06:50 напротив дома 1 по улице Мельникова в городе Новодвинске женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», при повороте направо не предоставила преимущества в движении и допустила наезд на велосипедиста 1980 года рождения. Мужчина двигался в попутном направлении по правому краю дороги и пересекал проезжую часть, на которую осуществляла поворот водитель автомобиля. В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Около 18:00 у торгового центра на улице Дзержинского в городе Вельске 12-летний велосипедист не заметил остановившийся автомобиль Chevrolet и врезался в него. На руле велосипеда мальчика был закреплен телефон с запущенным секундомером. Наблюдение за ним, предположительно, и привело к столкновению с остановившейся машиной. Подростку была оказана разовая медицинская помощь.

23 май 11:34 | : Происшествия

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