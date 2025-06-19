Вверх
В Архангельске вынесли приговор 12-ти мошенникам с жилищными сертификатами

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с мнением государственного обвинителя и признал виновными двенадцать лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном и крупном размерах).

Судом установлено, что десять жителей Мезенского и Пинежского районов Архангельской области совместно с двумя работниками одного из риелторских агентств г. Архангельска совершили хищение денежных средств, выделяемых государством в виде жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

Для этого заключались фиктивные сделки купли-продажи квартир, а после произведенной «продавцу» объекта недвижимости оплаты за счет средств государственного жилищного сертификата квартира выкупалась или перепродавалась риелтором. Вырученные денежные средства делились между участниками преступной схемы, а владельцы сертификатов оставались при этом проживать на территории районов Крайнего Севера. 

Преступными действиями за период с 2016 по 2019 гг. похищено более 9,5 млн рублей. 

Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и 120 тыс. рублей, другим десяти осужденным – в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет условно с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

12 август 12:31 | : Происшествия

