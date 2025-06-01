Зверское ДТП а Вельском районе, четверо погибших

Сегодня около 5:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 723 километре автодороги М-8 «Холмогоры». На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль «ВАЗ» и грузовой фургон Citroen. После столкновения транспортные средства съехали в кювет и загорелись. В результате ДТП погибли четыре человека.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



