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Прокуратура защитила права инвалидов Ширшинского специнтернат

Проведенной Приморским межрайонным прокурором совместно с контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области проверкой установлено, что ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» допущено незаконное использование личных денежных средств находящихся на обеспечении 206 граждан на сумму более 300 тыс. руб., имеющих инвалидность I и II групп, для приобретения им лекарственных средств и медицинских препаратов, включенных в льготный перечень, то есть подлежащих обеспечению за счет средств учреждения в рамках предоставления государственных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

Эти факты послужили поводом для обращения прокурора в суд с иском о взыскании в пользу указанных лиц незаконно затраченных денежных средств на их лечение.

При рассмотрении гражданского дела судом установлено, что использование интернатом личных денежных средств граждан допущено в том числе по вине ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница», не обеспечившего своевременную поставку льготных лекарств и медицинских препаратов.  

Решением Приморского районного суда Архангельской области требования прокурора удовлетворены, незаконно затраченные личные денежные средства инвалидов взысканы с интерната и больницы в их пользу.

Судебное решение в законную силу не вступило, его исполнение и реальное восстановление нарушенных прав социально незащищенной категории граждан на контроле межрайонной прокуратуры.  

(фото https://dubna.msr.mosreg.ru/article/) 

11 август 12:06 | : Скандалы

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