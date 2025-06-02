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Доблестные архангельские полицейские вернули приезжему мужчине похищенное

В полицию Архангельска обратился житель Новосибирска, приехавший в областной центр по рабочим вопросам. Мужчина сообщил, что утром зашёл в кофейню, расположенную в Петровском парке, совершил покупку, а потом отправился по делам. В дороге вспомнил, что оставил там сумку, в которой помимо личных вещей находился паспорт, банковские карты и ноутбук.

Заявитель добавил, что он вернулся к кофейне, но своего имущества там не нашёл. Гражданин переживал, что без документов ему будет сложно уехать домой по окончании командировки.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли преступление и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

Злоумышленник был задержан у одного из домов по улице Логинова и доставлен в отдел полиции. Стражи правопорядка выяснили, что ноутбук похититель сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на спиртное. Сумка с документами и личными вещами находилась у задержанного. Она вместе с изъятым ноутбуком возвращена владельцу.

 

25 июнь 12:22 | : Происшествия

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