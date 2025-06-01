Архангельский рецидивист получил новый срок за поджог дома

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 46-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Следствием и судом установлено, что 10 декабря 2024 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через оконный проем незаконно проник в квартиру, расположенную в деревянном доме по улице Титова в городе Архангельске, в которой проживала его знакомая. На почве личной неприязни к хозяйке жилища он облил легковоспламеняющейся жидкостью диван, поджег его и, убедившись, что пламя разгорелось, покинул чужое жилище. В результате пожара погибли три собаки потерпевшей, а также уничтожено имущество на общую сумму около миллиона рублей.

На стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что устроил поджог, так как хотел отомстить знакомой, которая не возвращала ему долг и не хотела проживать вместе.

Приговором Соломальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей о компенсации, взыскав в ее пользу сумму имущественного ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.