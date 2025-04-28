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Архангелогородцу вернут уворованные детали от КАМАЗа

Вечером 7 июня в отделение полиции «Верхнетоемское» межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» обратился 41-летний житель города Архангельска. В одном из сел округа у него находится склад. Последний раз архангелогородец был в селе в конце мая. Приехав спустя месяц, мужчина увидел, что двери склада открыты, а из помещения пропали запчасти от автомобиля КАМАЗ на общую сумму порядка 165 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили и доставили в отделение полиции нигде не работающего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 42-летнего местного жителя.

По имеющейся информации, с целью сбора металлолома подозреваемый проник в здание склада и забрал детали – передний и средний редукторы моста, четыре рессоры, прицепное устройство, более 200 болтов и другие. На тележке он постепенно перевез похищенное к своему дому, где спрятал, намереваясь в дальнейшем сдать в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. 

09 июнь 12:10 | : Происшествия

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