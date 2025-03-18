Полицейские Шенкурска вернули женщине похищенное у нее добро

В отделение МВД России «Шенкурское» обратилась 51-летняя жительница города Шенкурска. По словам заявительницы, у нее из квартиры пропали денежные средства.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы стражами порядка был установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее неоднократно привлекавший к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и грабеж 56-летний житель одной из местных деревень.

Для задержания злоумышленника в населенный пункт, расположенной на другом берегу реки Вага, выехал участковый уполномоченный полиции. Узнав, что его разыскивают, подозреваемый попытался скрыться. Однако полицейский обнаружил мужчину спрятавшимся в соседнем доме. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, в связи с чем для доставления в отделение полиции участковому пришлось применить в отношении него спецсредства – наручники.

По имеющейся информации, подозреваемый не так давно освободился из мест лишения свободы. В Шенкурск он приехал в гости к знакомому, где вместе с ним распивал спиртное. Вскоре к мужчинам присоединилась соседка приятеля, которая во время застолья открывала свою сумку. Тогда-то злоумышленник и заметил в ней крупную сумму денег. Подозреваемый вызвался проводить женщину, дождался, пока она уснула, и похитил денежные средства, после чего первым же паромом переправился на другой берег реки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции злоумышленник привлечен к административной ответственности. Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Часть похищенного изъята и будет передана владелице. Остальное подозреваемый потратил на приобретение спиртного.