Славные полицейские Пинеги вернули угнанный "УАЗ" владельцу

К участковому уполномоченному полиции ОМВД России «Пинежский» обратился житель поселка Сия. По словам мужчины, только что ему позвонили знакомые, которые сообщили, что по населенному пункту ездит его машина «УАЗ». Сам он находится в отъезде и разрешение взять транспортное средство он никому не давал.

По горячим следам полицейский задержал подозреваемого в совершении преступления и передал прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. Злоумышленником оказался нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний местный житель.

По имеющейся информации, подозреваемый ранее подрабатывал на металлобазе потерпевшего. В вечернее время, зная, что хозяин уехал, мужчина проник на территорию предприятия, сел за руль «УАЗа» (двери которого были не закрыты, а ключи находились в салоне) и отправился в магазин за спиртным. На обратном пути он не справился с управлением и съехал с дороги. Не сумев вытащить машину, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан участковым уполномоченным полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу.