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Котласский инженер Теплюк будет ждать суда в СИЗО

По ходатайству следователя Котласского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Котласским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу главному инженеру муниципального предприятия Андрею Тепляку, обвиняемому в получении взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В отношении взяткодателей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и домашнего ареста.

24 апрель 13:46 | : Происшествия

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