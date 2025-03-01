Крупный чиновник администрации Поморья умер на льду

Трагедия произошла вчера вечером во время любительского хоккейного матча, проводившегося во Дворце спорта Архангельска, в котором покойный принимал участие.
Заместителю руководителя администрации — директора департамента совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области Владимиру Ананьеву стало плохо с сердцем прямо на льду. Врачи скорой ничего не смогли сделать…
Владимир Михайлович отработал в областной прокуратуре более четверти века и сравнительно недавно перешел на гражданскую госслужбу.
Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким.