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В Архангельске задержана пара разнополых наркодельцов

В полицию города Архангельска обратились жители дома, расположенного на улице Воронина. Они сообщили, что видели подозрительных людей, которые что-то прятали у их подъезда.

На место прибыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску и кинолог со служебной собакой. Под лестницей в подъезд был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом, который направили на экспертизу. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, вещество признано наркотическим средством в значительном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных на доме, полицейские задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. Ими оказались мужчина и женщина 1988 и 1981 годов рождения.

Установлено, что злоумышленники работали на теневой интернет-магазин в качестве курьеров. Сверток они положили в указанное место с целью дальнейшего сбыта, передав координаты «закладки».

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие.

27 март 12:19 | : Происшествия

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