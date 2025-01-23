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Северодвинец пытался расправиться с компанией незнакомых ему людей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за убийство 30-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2      ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что 7 сентября 2024 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле подъехал во двор дома № 16 по улице Советских Космонавтов в городе Северодвинске, где находилась компания из шести ранее незнакомых ему людей.  Имея умысел на убийство, обвиняемый распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика, не менее трех раз выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону других потерпевших, а также нанес удары кулаками и стеклянной бутылкой по голове одному из мужчин, а затем разбитой бутылкой с острыми краями нанес удары в область расположения жизненно важных органов других потерпевших, сопровождая свои действия высказываниями об угрозе убийством. Противоправные действия нападавшего были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции. Благодаря активному сопротивлению потерпевших, вмешательству сотрудников полиции и своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшие мужчины остались живы.

В ходе допроса осужденный признал свою вину и пояснил, что действительно нетрезвый стрелял из газового пистолета и размахивал осколком бутылки рядом с ранее незнакомыми людьми.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

13 март 09:40 | : Происшествия

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