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Обидчивый архангелогородец забил насмерть свою даму

Следствием установлено, что в ночь на 23 февраля 2025 года по месту жительства по улице Русанова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками и ногами по голове и телу 48-летней сожительнице. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавшая скончалась 26 февраля 2025 года в медицинском учреждении. 

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после совместного употребления спиртных напитков потерпевшая его оскорбила, поэтому он применил к ней физическую силу. На следующий день состояние ее здоровья ухудшилось, она упала, поэтому он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://chgtrk.ru) 

28 февраль 09:03 | : Происшествия

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