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Суд в Архангельске расссмотрит громкое дело организаторов игорного бизнеса

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей областного центра, обвиняемых по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия в 2021 году двое жителей Архангельска, желая извлечь доход в особо крупном размере, создали преступную группу для организации и проведения незаконной игорной деятельности путем массового размещения на территории города игровых автоматов, функционал которых замаскирован под якобы законную деятельность по продаже ценных бумах (вексель в электронном виде) и лотерейных билетов. 

В 2022 году в состав преступной группы вовлечены еще двое местных жителей, которые занимались техническим обслуживанием игровых автоматов, а также инкассацией денежных средств.

В период с 01.01.2021 по 21.03.2024 членами организованной группы на территории Архангельска оборудовано 180 игровых автоматов, представляющих терминалы в металлических антивандальных корпусах, оснащенные сенсорными экранами, купюроприемниками, функционально предназначенных для проведения азартных игр, и разместили их в нежилых помещениях в местах максимального скопления людей.

Общая сумма дохода, полученная от проведения азартных игр, составила  около 34 млн рублей.

За данное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.


19 февраль 08:52 | : Происшествия

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