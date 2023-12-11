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Содержатели игорного притона из Коряжмы могут получить до 4 лет

Прокуратура г. Коряжмы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются  по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

По версии следствия с 01 сентября 2020 года по 07 июня 2023 года жительница г.Коряжмы организовала проведение незаконной деятельности в игровом клубе на территории города. Впоследствии в группу были вовлечены ещё пять человек, которые выполняли функции операторов и администраторов игорного заведения.  

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коряжемский городской суд. Игорное  оборудование конфисковано.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

(фото с https://zebra-tv.ru) 

10 январь 11:16 | : Происшествия

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