Безалаберная мамаша из Архангельска попалась на распространении наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней областного центра, обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном размере).

По версии следствия в июле 2024 года молодая девушка из-за трудного материального положения, имея на иждивении малолетнего ребенка, устроилась работать закладчицей в интернет-магазин по распространению наркотиков.

В один из дней августа 2024 года она, получив по указанию куратора магазина очередную оптовую закладку с наркотиками, предназначенными для сбыта неустановленному кругу лиц, предприняла действия по их распространению путем оборудования тайников в различных районах города, однако разложить до конца всю партию не успела, так как была задержана сотрудниками полиции.

Наркотические средства в значительном размере изъяты из ее вещей, а также из оборудованных ею в Архангельске тайников.

В совершенных преступлениях обвиняемая свою вину признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Соломбальский районный суд Архангельска.