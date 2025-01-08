Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Безалаберная мамаша из Архангельска попалась на распространении наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней областного центра, обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном размере).

По версии следствия в июле 2024 года молодая девушка из-за трудного материального положения, имея на иждивении малолетнего ребенка, устроилась работать закладчицей в интернет-магазин по распространению наркотиков. 

В один из дней августа 2024 года она, получив по указанию куратора магазина очередную оптовую закладку с наркотиками, предназначенными для сбыта неустановленному кругу лиц, предприняла действия по их распространению путем оборудования тайников в различных районах города, однако разложить до конца всю партию не успела, так как была задержана сотрудниками полиции. 

Наркотические средства в значительном размере изъяты из ее вещей, а также из оборудованных ею в Архангельске тайников. 

В совершенных преступлениях обвиняемая свою вину признала.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Соломбальский районный суд Архангельска.

(фото с https://dzen.ru) 

11 февраль 09:05 | : Происшествия

Главные новости


К юбилею Соломбалы
Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (138)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20