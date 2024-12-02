Юный архангелогородец покусился на банковский счет приятеля

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета).

По версии следствия, в ноябре 2024 года областном центре несовершеннолетний подозреваемый, имея доступ к личному кабинету в банковском приложении ровесника, перевел с чужого счета на свой банковский счет 30 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие повторному совершению несовершеннолетним преступления против собственности.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.