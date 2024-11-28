Бравый инспектор Архангельского УФИЦ задержал магазинного воришку

Сотрудник участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) оказал содействие в задержании вора в одном из сетевых продуктовых магазинов.

Накануне днем, будучи на выходном, младший инспектор первой категории УФИЦ при КП-3 Сергей Карпенко зашел в супермаркет за продуктами. Там он услышал крик женщины-продавца, которая бежала за мужчиной, совершившим кражу продуктов питания и спиртных напитков, и пыталась его остановить. Молодой человек не растерялся, задержал злоумышленника, вызвал наряд патрульно-постовой службы и удерживал нарушителя до приезда на место происшествия полиции.

Отметим, что старший прапорщик внутренней службы Сергей Карпенко в УФИЦ при КП-3 служит с 2021 года, общий стаж работы в уголовно-исполнительной системе региона почти 15 лет.