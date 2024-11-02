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Сотрудники ГИБДД из Каргополя попались на мздоимстве и заплатили за грех штраф

Няндомский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего и 34-летнего жителей города Каргополя, бывших инспекторов отделения дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Няндомский». Они признаны виновными по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).

Судом установлено, что подсудимые, находясь при исполнении должностных обязанностей, в ходе патрулирования улиц города Каргополя остановили у дома № 34 по пр. Октябрьский транспортное средство марки «Folkswagen Polo» под управлением жительницы районного центра, в действиях которой усматривались признаки административного правонарушения за нарушение правил управления при наличии неисправностей автомобиля и применения ремней безопасности. 

В процессе проведения административного разбирательства с пассажирского места вышел знакомый правонарушительницы и предложил подсудимым не предпринимать меры по привлечению к ответственности в отношении своей знакомой, а незаконно оформить административные материалы на него.

Сотрудники правоохранительных органов вступили между собой в преступный сговор и незаконно оформили административные материалы на пассажира, который якобы управлял автомобилем марки «Folkswagen Polo».

Суд с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений подсудимым назначено наказание в виде штрафов в размере 120 тыс. рублей и 140 тыс. рублей.

На приговор суда государственным обвинителем подано апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания. 

20 ноябрь 11:13 | : Происшествия

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