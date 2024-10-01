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Североонежский рэкетир получил 7 лет колонии общего режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств) и п. «в,г» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 2015 года в поселке Североонежск осужденный, используя надуманный повод о повреждении его автомобиля рабочей бригадой потерпевшего, высказал в адрес последнего незаконное требование о передаче ему денежных средств в сумме 30 тысяч рублей якобы в счет возмещения причиненного вреда, угрожая в случае отказа установить ему дополнительные начисления к основной сумме за каждый последующий день, сопровождая незаконные требования угрозами применения к потерпевшему насилия.  На протяжении нескольких лет он запугивал потерпевшего, периодически применял к нему физическую силу, демонстрируя и угрожая ему применением пистолета, при этом требовал передачи уже 300 тысяч рублей.  После требования прекратить заниматься предпринимательской деятельностью потерпевший обратился в правоохранительные органы.

В ходе обысков по месту жительства и пребывания фигуранта дела обнаружены и изъяты пистолет, карабин, винтовка и др., которые осуждённый незаконно хранил.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ, УМВД и УФСИН России по Архангельской области.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. 

30 октябрь 08:51 | : Происшествия

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