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В Североонежске идет под суд любитель размахивать пистолетом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств) и п. «в,г» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия , в крупном размере)

Следствием установлено, что с 2015 года в поселке Североонежск обвиняемый, используя выдуманный им повод о повреждении его автомобиля рабочей бригадой потерпевшего, высказал в адрес последнего незаконное требование о передаче ему денежных средств в сумме 30 тысяч рублей якобы в счет возмещения причиненного вреда, угрожая в случае отказа установить ему дополнительные начисления к основной сумме за каждый последующий день, сопровождая незаконные требования угрозами применения к потерпевшему насилия.  На протяжении нескольких лет он запугивал потерпевшего, периодически применял к нему физическую силу, демонстрируя и угрожая ему применением пистолета, при этом требовал передачи уже 300 тысяч рублей.  После требования прекратить заниматься предпринимательской деятельностью, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

В ходе осмотра места жительства и пребывания обвиняемого обнаружены и изъяты пистолет, карабин, винтовка, бездымный порох и т.п., которые обвиняемый незаконно хранил.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ, УМВД и УФСИН России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://78.ru) 

24 июнь 09:21 | : Происшествия

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