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Похищенные в поселке Плесецк колеса вернулись к хозяину

В ОМВД России «Плесецкий» с заявлением о краже обратился местный житель. Утром мужчина обнаружил, что у принадлежащего ему автомобиля «Рено», припаркованного во дворе дома по улице Ленина, похищены колеса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого — 26-летнего местного жителя. По словам злоумышленника, ночью он снял колеса, после чего спрятал их за гаражами, планируя впоследствии продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенные колеса изъяты и возвращены владельцу.

 

27 октябрь 11:58 | : Происшествия

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