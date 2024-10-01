Похищенные в поселке Плесецк колеса вернулись к хозяину

В ОМВД России «Плесецкий» с заявлением о краже обратился местный житель. Утром мужчина обнаружил, что у принадлежащего ему автомобиля «Рено», припаркованного во дворе дома по улице Ленина, похищены колеса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого — 26-летнего местного жителя. По словам злоумышленника, ночью он снял колеса, после чего спрятал их за гаражами, планируя впоследствии продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенные колеса изъяты и возвращены владельцу.