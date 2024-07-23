В Котласе мужчина угнал по пьяни автомобиль и набедокурил

В полицию обратился житель города Котласа. По словам мужчины, неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль «ГАЗ-2217», который был оставлен во дворе дома на улице Маяковского.

Работая по заявлению о совершенном преступлении, сотрудники полиции обнаружили машину сожженной в лесополосе недалеко от деревни Нечаиха.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий — неработающего 36-летнего жителя поселка Удимский.

По имеющейся информации, днем 19 августа мужчина распивал спиртные напитки в Котласе в компании знакомых. Домой в поселок он отправился один, заметив по пути оставленный без присмотра автомобиль. Дернув за водительскую дверь, понял, что она открыта. Ключи находились в замке зажигания. Тогда мужчина решил добраться до дома на машине.

По пути он осознал, что нарушил закон, и попытался избавиться от автомобиля. Свернув с дороги в лесополосу у деревни Нечаиха, злоумышленник поджог салон машины, предварительно достав из «Соболя» ценные на его взгляд вещи, в том числе инструменты, бур и сварочный аппарат. Похищенное имущество спрятал в кустах, надеясь впоследствии вернуться за вещами и продать их.

Домой злоумышленник добрался на попутных машинах.

По фактам неправомерного завладения транспортным средством и кражи возбуждены уголовные дела. По факту поджога проводится проверка, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Расследование продолжается.