Двое пожарных героически погибли на тушении ТЦ в Коноше

21 октября в 22:58 по номеру 112 очевидцы сообщили о пожаре в Коноше. Огонь охватил здание торгового центра.

Первыми на место прибыли огнеборцы пожарной части № 31. Происходило факельное горение кровли. Пожарные Николай Шишкин и Денис Тюкачев вывели из горящего строения женщину.

По предварительной информации, пожарные направились на дополнительную разведку и поиск пострадавших в здании. В ходе разведки из-за высоких температур сработали пиротехнические изделия, которые продавались в специализированном магазине. Произошло обрушение перекрытий строения, в результате чего Николай Шишкин и Денис Тюкачев получили травмы, несовместимые с жизнью.

Денису Сергеевичу Тюкачеву было 36 лет, он служил в пожарной охране с 2019 года.

Николаю Михайловичу Шишкину было 38 лет. Он работал в пожарной охране 15 лет, сперва в должности пожарного, а затем как командир отделения. У Николая Михайловича остались жена и трое детей.

Всего в тушении пожара были задействованы силы и средства агентства ГПС и ГЗ в составе 21 человек и 7 единиц техники. Работало 3 звена газодымозащитной службы. Здание значительно повреждено огнем. Причина пожара устанавливается.



