В Коряжме расследуют запутанное дело об убийстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум ранее привлекавшимся к уголовной ответственности жителям города Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

Установлено, что 1 марта 2002 года в частном доме в городе Коряжме обнаружен 56-летний хозяин жилища с телесными повреждениями. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь при госпитализации в больницу пострадавший скончался не приходя в сознание. Причиной смерти мужчины явилась черепно-мозговая травма.

Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.

Во исполнение поручений заместителя Председателя СК России А.В. Клауса, данных в ходе совещаний по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, по делу был спланирован и проведен комплекс дополнительных следственно-оперативных мероприятий. В результате этого, благодаря планомерной и скрупулезной работе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области установлена причастность к указанному преступлению двух жителей города Коряжмы, подтвержденная, в том числе, выводами ольфакторных судебных экспертиз по запаховым следам, изъятым с орудий преступления.

Следствием установлено, что в ночь на 1 марта 2002 года обвиняемые с корыстной заинтересованностью пришли в дом к местному жителю, который занимался предпринимательской деятельностью, и ранее одалживал им денежные средства. Фигуранты связали потерпевшему руки металлической проволокой и нанесли множественные удары руками, ногами и подручными предметами в область головы и туловища. Затем обыскали его жилище, похитили денежные средства на общую сумму более 58 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Силовое сопровождение задержания подследственных осуществлялось сотрудниками Росгвардии.