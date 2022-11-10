В Архангельске раскрыто убийство милиционера 20-летней давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено окончательное обвинение 44-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).
Напомним, что 2 мая 2002 года у берега реки Северная Двина- Маймаксанского рукава в городе Архангельске обнаружено тело 32-летнего бывшего участкового уполномоченного милиции с признаками насильственной смерти. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть наступила от утопления в воде, также у убитого зафиксированы черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки и живота. Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.
В июле 2022 года ход расследования уголовного дела был заслушан и поставлен на контроль заместителем Председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом, которым даны указания о выполнении по делу конкретных следственных действий. По результатам изучения уголовного дела сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России также даны рекомендации по проведению дальнейших следственных мероприятий. В дальнейшем благодаря грамотно выстроенной совместной работе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов отдела криминалистки регионального Следственного управления, сотрудников УФСИН России и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, в результате выполнения комплекса дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к убийству двух жителей областного центра, один из которых в 2020 году добровольно ушел из жизни.
Следствием установлено, что в ночь на 2 мая 2002 года у дома по улице Маслова в городе Архангельске между компанией молодых людей и потерпевшим произошел словесный конфликт. Обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 24 года, и его 18-тилетний знакомый, на почве личных неприязненных отношений руками, ногами и палкой нанесли потерпевшему множественные удары по голове и телу, после чего оттащили его к реке, где утопили.
Через два дня 18-летний соучастник преступления предпринял первую попытку свести счеты с жизнью, когда узнал, что тело избитого ими мужчины обнаружено, а в 2020 году ее повторил. Причастность установленных лиц к причинению смерти подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями вновь установленных очевидцев избиения, которые ранее боялись давать показания, так как были запуганы обвиняемым.
В отношении подследственного, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допросов он свою вину не признал.
Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.