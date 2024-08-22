Горит "Онежское Поморье". Его спасают государственные инспекторы

После того, как государственные инспекторы национального парка «Онежское Поморье» окончательно ликвидировали пожар на мысе Заяцкий, вспыхнувший из-за непотушенного костра, они в этот же день отправились бороться с огнём неподалёку от деревни Уна. На этот раз причиной возгорания вероятнее всего стал непотушенный окурок.

17 сентября около 16:00 местный житель из деревни Луда сообщил государственному инспектору национального парка Юрию Маслобородову, что в пяти километрах от деревни Уна почувствовал сильный запах дыма. Юрий Маслобородов в это время вместе с другими инспекторами Парка возвращался домой с тушения пожара на мысе Заяцкий. Но команда среагировала немедленно. Они определили по камерам наблюдения место возгорания и четыре госинспектора выдвинулись на ликвидацию пожара, который вспыхнул за пределами национального парка, примерно в 400 метрах от ближайшей границы.

Наши сотрудники незамедлительно оповестили о происшествии сотрудников Единого лесопожарного центра и первыми начали тушить огонь при помощи пожарной машины и ручных инструментов.

Они делали это на протяжении нескольких часов, до прибытия сотрудников ЕЛЦ из Северодвинска. Благодаря оперативному реагированию госинспекторов «Онежского Поморья» пожар был локализован на площади 0,2 гектара.