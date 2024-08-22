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Горит "Онежское Поморье". Его спасают государственные инспекторы

После того, как государственные инспекторы национального парка «Онежское Поморье» окончательно ликвидировали пожар на мысе Заяцкий, вспыхнувший из-за непотушенного костра, они в этот же день отправились бороться с огнём неподалёку от деревни Уна. На этот раз причиной возгорания вероятнее всего стал непотушенный окурок.

17 сентября около 16:00 местный житель из деревни Луда сообщил государственному инспектору национального парка Юрию Маслобородову, что в пяти километрах от деревни Уна почувствовал сильный запах дыма. Юрий Маслобородов в это время вместе с другими инспекторами Парка возвращался домой с тушения пожара на мысе Заяцкий. Но команда среагировала немедленно. Они определили по камерам наблюдения место возгорания и четыре госинспектора выдвинулись на ликвидацию пожара, который вспыхнул за пределами национального парка, примерно в 400 метрах от ближайшей границы.

Наши сотрудники незамедлительно оповестили о происшествии сотрудников Единого лесопожарного центра и первыми начали тушить огонь при помощи пожарной машины и ручных инструментов.

Они делали это на протяжении нескольких часов, до прибытия сотрудников ЕЛЦ из Северодвинска. Благодаря оперативному реагированию госинспекторов «Онежского Поморья» пожар был локализован на площади 0,2 гектара.

 

 

19 сентябрь 10:29 | : Происшествия

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