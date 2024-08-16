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Архангельские мошенники промышляли криптовалютой

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда                        г. Архангельска от 02.07.2024, которым два 24-летних жителя областного центра признаны виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданам в крупном размере).

Как установлено судом, виновные в декабре 2022 г. на территории                 г. Архангельска в социальной сети создали от имени подставного лица страницу с информацией и фотоизображениями о якобы успешном заработке на инвестициях денежных средств и разместили на ней объявление о возможности получения денежных средств путем их инвестирования                             в криптовалюту с гарантированной выплатой вложенной суммы в двойном размере через 48 часов после перевода денежных средств, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. 

Таким способом обманули 41 потерпевшего, большинство из которых проживает на территории Красноярского края, похитив у них денежные средства на общую сумму более 740 тыс. рублей.

Осужденные вину признали, причиненный потерпевшим ущерб возместили в полном объеме.

Эти лица в ноябре 2023 г. уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Приговором суда по совокупности преступлений им назначено окончательное наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства каждому. 

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

 

10 сентябрь 10:47 | : Происшествия

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