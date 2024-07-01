Архангельские полицейские расследовали угон старенького автомобиля

15 августа сотрудниками госавтоинспекции в лесополосе в районе Ленинградского проспекта был обнаружен автомобиль ВАЗ-2105 с признаками угона. Сотрудники полиции связались с собственником машины. Молодой человек пояснил, что транспортное средство он оставил на парковке у магазина на длительное время, так как работает вахтовым методом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый за неправомерное завладение транспортными средствами 22-летний местный житель.

Накануне, проходя мимо магазина, он заметил оставленный без присмотра автомобиль и решил на нем покататься. Злоумышленник вскрыл водительскую дверь, сорвал рулевую колонку, завел двигатель, замкнув провода, и начал движение. Однако по пути автомобиль заглох. Тогда подозреваемый бросил машину и ушел.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Транспортное средство возвращено собственнику.



