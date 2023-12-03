Два подростка обносили частные дома Красноборска

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 15 и 17-летнего жителей Красноборского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 и п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ и п. «а,в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (кражи и грабежи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, а также в хранилище).

Следствием установлено, что с августа по сентябрь 2023 года обвиняемые проникали в жилые дома и хозяйственные постройки жителей села Красноборск и совершили 7 краж и грабежей электрических проводов, розеток, выключателей и иных электроприборов. Одно из хищений было совершено в присутствии спящего потерпевшего, который проснулся, когда подростки в его квартире отрывали электропровода. Несмотря на сделанное замечание, обвиняемые забрали провода и скрылись с ними с места преступления. Во втором случае их противоправные действия заметила соседка потерпевшего, но обвиняемые с похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что похищенные провода обжигали на костре и полученный лом меди сдавали в пункт приема, а вырученные денежные средства делили и тратили на личные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.