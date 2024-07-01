С памятника партизанскому командиру и дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку в Киеве стерли идентифицирующие надписи, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram-канале. По его словам, при этом можно легко загуглить, чей это бюст.

- Но если кто-то захочет узнать, чей бюст, и загуглит по фото на английском, например, языке, Ковпак рухнет тоннами англоязычных ссылок. Железный интеллектуальный занавес, который нам пытаются установить между нами и нашим прошлым, между нами и мировой историей глобального масштаба, это очень смешно. И жалко, — написал он.

Ранее Киевский городской совет проголосовал за снос памятника Ковпаку. После этого Бужанский сыронизировал и предложил переименовать парк, в котором располагается монумент, на «Бесславный». Уточняется, что под руководством Ковпака в годы Великой Отечественной Войны была совершена одна из самых выдающихся партизанских операций. Он действовал на территории Украины, нанося оттуда удары по германской армии.

Кстати, ровно год назад, в июне 2023 года памятник Ковпаку уже был поруган. Вандалы облили красной краской головы бюстов, установленных в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Памятники представляют из себя бюсты героев партизанского движения, боровшихся на территории Украины с немецко-фашистскими оккупантами и местными предателями-коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны. На постаментах вандалы оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист». Причем по мнению совершивших это действо неизвестных, «оккупантом» был и знаменитый украинский командир партизанского отряда, уроженец Полтавской области Сидор Ковпак. И не только он. Среди записанных в «чекисты» командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, уроженец украинской станицы Лоцманская Каменка генерал-майор Алексей Федоров и другие знаменитые партизаны и подпольщики, родившиеся на Украине.

Есть один интересный факт, касающийся Ковпака. Последние годы жизни он провел в Киеве, где и умер 11 декабря 1967 года на 81 году жизни, после чего с воинскими почестями похоронен на Байковом кладбище. Уже в период существования «независимой» Украины, а именно в сентябре 2009 года, постановлением кабинета министров его могила была внесена в государственный реестр памятников культурного наследия.

До этого стало известно, что власти Харькова снесли памятник российскому ученому и просветителю Михаилу Васильевичу Ломоносову. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, что постамент уже лишился самой статуи. Памятник Ломоносову находился возле Дворца детского и юношеского творчества. Он был установлен в 2013 году.

По материалам интернет-СМИ