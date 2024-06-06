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Хирург Попов: Пострадавшего в ДТП двух автобусов пациента спасли

Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение, ему потребовалась экстренная операция.

Всего в больницу доставлено четверо пострадавших, всем была оказана медицинская помощь. Один из участников ДТП находился в крайне тяжелом состоянии – тяжелая травма бедра, живота, перелом ребер, разрыв легкого. По словам заведующего хирургического отделения № 2 областной больницы, Алексея Попова, в операционной работали сразу четыре бригады хирургов.

– Пациента спасла сплоченная работа всего коллектива учреждения – за полтора часа нейрохирурги, травматологи, торакальные хирурги смогли сделать все возможное для спасения его жизни, – рассказал Алексей Попов.

В настоящее время пациент находится в реанимации, состояние стабильное, сообщается на страничке социальной сети ВКонтакте Архангельской областной клинической больницы.

12 июль 18:44 | : Происшествия

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