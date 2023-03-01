В Архангельской областной больнице установлен монитор пациента

В Архангельской областной клинической больнице введен в работу монитор для углубленного наблюдения за основными показателями жизнедеятельности пациентов в операционных и отделениях реанимации. Оборудование приобретено при поддержке «Газпром нефть шельфа» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Монитор пациента – это современная система контроля состояния, которая обеспечивает оперативный доступ к ключевым жизненным параметрам человека.

Прибор обеспечивает мониторинг экспертного уровня: измерение сердечного выброса, объема воздуха в легких, скорости движения воздуха во внутренних органах. Дополнительные коннекторы дают возможность подключения к монитору внешних устройств – аппарата ИВЛ и мультигазового модуля. Благодаря аккумулятору прибор может использоваться как стационарно, так и в машинах скорой помощи.

Применение монитора у пациентов, находящихся в критическом состоянии, позволяет максимально персонифицировать подход к интенсивной терапии, а также оперативно оценивать результаты лечения и проводить их коррекцию в случае необходимости.

«Газпром нефть шельф» регулярно помогает Архангельской областной клинической больнице. В 2020 году средства были выделены на закупку расходных материалов для борьбы с COVID-19. Сотрудники больницы получили современные защитные комбинезоны, респираторы, маски и бахилы.

Олег Гайдуков, заместитель генерального директора по производственной безопасности «Газпром нефть шельфа»:

«Мы стремимся делать все возможное для создания комфортных условий работы тех, кто день за днем спасает жизни людей. От этого зависит не только качество медицинской помощи, но и уровень жизни в регионе».

Максим Путанов, заведующий отделением анестезиологии Архангельской областной клинической больницы:

«Применение монитора пациента помогает снизить длительность пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии и, как следствие, более рационально использовать средства отделения реанимации, а также повысить уровень медицинской помощи».