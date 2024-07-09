В Онеге задержали воров-собутыльников

В ОМВД России по Онежскому району с заявлением о краже обратился 69-летний житель поселка Кодино. Мужчина рассказал, что из его рюкзака пропали 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении преступления были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые местные жители 1959 и 1987 годов рождения.

По имеющейся информации, потерпевший познакомился со двумя мужчинами на улице, после чего они отправились в магазин за алкоголем. В процессе распития злоумышленники похитили из рюкзака пенсионера денежные средства.

Большая часть украденных сбережений изъята и возвращена потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.