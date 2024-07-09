Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Онеге задержали воров-собутыльников

В ОМВД России по Онежскому району с заявлением о краже обратился 69-летний житель поселка Кодино. Мужчина рассказал, что из его рюкзака пропали 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении преступления были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые местные жители 1959 и 1987 годов рождения.

По имеющейся информации, потерпевший познакомился со двумя мужчинами на улице, после чего они отправились в магазин за алкоголем. В процессе распития злоумышленники похитили из рюкзака пенсионера денежные средства.

Большая часть украденных сбережений изъята и возвращена потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

10 июль 11:09 | : Происшествия

Главные новости


Заклинание лесных охотников из Пинеги
Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (129)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20