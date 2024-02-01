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В деревне под Новодвинском убили женщину ради банковских карт

7 июля 2024 года утром в частном доме в деревне Первая Гора Приморского района обнаружено 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, у которой похищен мобильный телефон и банковские карты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека) и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).  

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Приморский» и УМВД России по Архангельской области, при силовой поддержке СОБР и ОМОН управления Росгвардии, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за грабеж 18-летний житель областного центра. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 7 июля текущего года с целью хищения чужого имущества решил проникнуть в частный дом, выломав запорное устройство на входной двери. Его противоправные действия обнаружила хозяйка жилища, поэтому он ударил ее несколько раз топором по голове. Затем похитил банковские карты и мобильный телефон убитой, закрыл входную дверь на навесной замок и скрылся с места преступления. При помощи установленного мобильного приложения одного из банков перевел себе около 300 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.  Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

08 июль 11:53 | : Происшествия

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